Эксперт: В Киеве жилье подешевеет на 1%

В Киеве до конца текущего года возможно снижение стоимости жилья во всех сегментах в пределах 1%.

Такое мнение УНИАН высказали в консалтинговой компании Knight Frank Ukraine.

«До конца года возможно незначительное понижение цен во всех сегментах (в пределах 1%) за счет коррекции цен на отдельных объектах до среднерыночного уровня», - говорится в отчете компании.

Эксперты считают, что при отсутствии значительных экономических потрясений в стране следует ожидать фиксацию текущих цен на 4-5 месяцев.

По данным компании, в сентябре т.г. средняя стоимость элитного жилья в Киеве снизилась на 0,34% – до 7420 долл./кв. м. При этом средняя стоимость жилья бизнес-класса выросла на 0,47% - до 1996 долл./кв. м.

Специалисты компании отметили, что динамика средних цен на городское жилье в сегментах "элит" и "бизнес" дает основания говорить о наступлении стабилизационной фазы, но восстановление докризисной активности на рынке произойдет еще не скоро.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.