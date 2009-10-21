В 2010 г. начнется строительство для очередников 9 домов

Власти Киева планируют в следующем году начать строительство 9 жилых домов на 1 тыс. 743 квартиры для очередников.

Их планируют ввести в эксплуатацию в 2010-2011 году по программам 60Х40 и 70Х30, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

По словам первого заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, в этом году за счет средств городского бюджета для очередников квартучета было предусмотрено строительство 5 жилых домов общей площадью 41,78 тыс. кв. м, рассчитанных на 720 семей.

В частности, вчера ордера на квартиры в двух новостройках на проспекте Маяковского, 68, 70 в Деснянском районе Киева получили 440 семей. Новые жилые дома - 25-этажные. На первом и втором этажах запроектированы предприятия обслуживания и офисные помещения. Между жилыми домами предусмотрен блок бытового обслуживания.

Согласно информации И.КИЛЬЧИЦКОЙ, документы на получение жилья получили семьи участников войны, участников ликвидации аварии на ЧАЭС 1-й и 2-й категорий, инвалидов войны, участников боевых действий, работников МВД, многодетные семьи, семьи, которые воспитывают детей с особенными потребностями, семьи, которые находились на квартучете на общих основаниях.

По ее словам, до конца текущего года осталось ввести еще два из пяты запланированных домов.

По данным мэрии, на данное время на квартирном учете в Киеве состоят 123 тыс. 233 семьи. В 2008 году для очередников было введено в эксплуатацию 6 жилых домов общей площадью 61,8 тыс. кв. м на 937 квартир.