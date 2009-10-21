«Киевэнерго» сегодня намерено дать тепло всем киевлянам

АК «Киевэнерго» намерена закончить работы по подключению всех потребителей столицы к теплу, которые начались 15 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на председателя правления АК «Киевэнерго» Эдуарда СОКОЛОВСКОГО.

«Процесс подключения проходит с небольшим опережением графика. На первом этапе мы подключили стационары, роддома, на втором – школы и детсады, в настоящий момент заканчивается третий этап – подключение жилых домов. Тепло получают все потребители, которые не имеют технических проблем с подачей теплоносителя и подали заявки на включение», – сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ.

В целом, отмечают в пресс-службе компании, «Киевэнерго» должно подключить в столице 16 190 потребителей. По состоянию на 21 октября к теплоснабжению подключены 11 103 потребителя, в том числе 8934 жилых дома, 440 лечебных заведений, 665 административных зданий и объектов социально-бытового назначения, 486 школ, 73 учебных заведения, 505 детских садов.

«Киевэнерго» также отмечает, что техническая подготовка к отопительному сезону проведена компанией качественно. «Во-первых, летние испытания позволят избежать 1165 прорывов теплотрасс зимой – именно столько повреждений было устранено в Киеве. Во-вторых, компания выполнила за собственные средства все запланированные работы по подготовке оборудования к осенне-зимнему периоду», – отмечается в сообщении пресс-службы компании.

В то же время в «Киевэнерго» напоминают, что долги потребителей услуг теплоснабжения перед компанией составляют 686 млн. грн., в том числе ЖЭКи (коммунальная собственность) задолжали 566 млн. грн., ОСББ и ЖБК – 64 млн. грн.

Долг Государственной налоговой администрации Украины перед «Киевэнерго» по возмещению НДС составляет 85,6 млн. грн.

Долг Киевской городской государственной администрации по компенсации разницы между реальными расходами компании на производство тепла и установленными тарифами на 1 сентября 2009 года составил 1 млрд. 405 млн. грн. Разница между реальными затратами «Киевэнерго» на производство, поставку и передачу тепла и тарифами, которые будут действовать в Киеве с 1 ноября 2009 года по 1 мая 2010, при нынешней стоимости газа составит не менее чем 502 млн. грн.

Все это не позволяет энергокомпании погасить задолженность перед ДК «Газ Украины» в размере 676 млн. грн. и накопить необходимый для начала отопительного сезона объем мазута стоимостью 220 млн. грн.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.