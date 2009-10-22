Доход Wells Fargo&Co вырос на 97%

13:49, 22 октября 2009
Недвижимость
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США. По итогам третьего квартала доходы финансовой компании  Wells Fargo & Co  (крупнейший американский ипотечный кредитор) составили $3,24 млрд,  что на 97% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Третий квартал 2008 года был очень тяжелым для американского ипотечного рынка, поэтому столь существенный показатель - эффект базы сравнения. Но рост доходов компании является положительным фактором, он свидетельствует об улучшении качества выплаты процентов по ипотечным кредитам. 

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