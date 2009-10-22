КГГА снизит тарифы на ЖКУ, но почему-то с 1 января

Киевские власти планируют снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги не с 1 ноября 2009 года, а с 1 января 2010 года.

Об этом говорится в обнародованных на официальном сайте Киевской городской государственной администрации проектах соответствующих распоряжений.

Как отмечено в преамбулах, указанные проекты распоряжений о введении новых тарифов на горячее водоснабжение и отопление подготовлены во исполнение решения Киевского городского совета от 13 октября в 2009 г., с учетом Меморандума о понимании между КГГА, НАК „Нафтогаз Украины” и АК ”Киевэнерго” об обеспечении постоянной работы энергокомплекса Киева этой зимой и с целью поэтапного утверждения тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения на экономически обоснованном уровне.

Между тем Блок Виталия Кличко требует от Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО немедленно выполнить условия вышеуказанного Меморандума и снизить тарифы на отопление и горячую воду уже с 1 ноября 2009 года.

“Мэрия в очередной раз обманула всех. И депутатов Киевсовета, которые голосовали за соответствующее решение Киевсовета на скандальном заседании 13 октября 2009 года, и киевлян, которым обещалось снизить тарифы с ноября. А главное, мэр в очередной раз обманул правительство во главе с Юлией ТИМОШЕНКО, которая говорила «о достижении полных договоренностей» между правительством и КГГА», - говорится в переданном УНИАН заявлении Блока Кличко.

Как сообщал УНИАН, 13 октября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство договорилось с мэрией Киева о введении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

В тот же день Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что подписал распоряжение о снижении с 1 ноября тарифов на жилищно-коммунальные услуги практически до уровня тарифов, действовавших по состоянию на 1 июня этого года.

Еще через несколько дней мэр Киева заявил, что «согласно договору, который я заключил с «Нафтогазом Украины» и «Киевэнерго», тарифы в Киеве облегченные будут действовать до 10 мая”. “Этот документ имеет силу договора. И никто его в одностороннем порядке разорвать не может. Новые тарифы начинают действовать в Киеве с 1 ноября, и это четко указано во всех документах», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

***Согласно проекту распоряжения “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”, текст которого обнародован на официальном сайте КГГА, с 1 января 2010 года предлагается ввести тарифы: на централизованное отопление для населения (при отсутствии домовых и квартирных средств учета тепловой энергии) - 1,60 грн. за 1 кв.м отапливаемой площади в месяц (сейчас 2,26 грн.); на снабжение горячей водой при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды - 8,80 грн. за 1 куб.м. и при отсутствии средств учета - 30,80 грн. на 1 человека в месяц.

В проекте распоряжения “Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения” предусмотрено, что с 1 января 2010 года услуга за водоотвод горячей воды при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды будет составлять 1,25 грн. за 1 куб.м, без средства учета - 4,38 грн. за 1 человека.

Для сравнения, сейчас стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика составляет 13 грн. за 1 кубометр, без средства учета – 45,52 грн. за 1 человека.

Тариф на холодную воду и водоотвод с 1 января предусмотрено оставить на существующем уровне, то есть 15,78 грн. на 1 человека без наличия средств учета и 2,87 грн. – со средством учета.