КГГА: сниженные тарифы на ЖКУ начнут действовать с 1 ноября

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверяет, что сниженные до уровня, который действовал до 1 июня с. г., тарифы на оплату услуг за теплоснабжение и горячую воду начнут действовать с 1 ноября 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО заявил сегодня перед началом заседания расширенной коллегии КГГА.

Он сравнил с терактом новость, которая прошла вчера в СМИ, о том, что сниженные тарифы на ЖКУ в Киеве будут введены в действие только с 1 января следующего года.

«Сейчас муссируется, словно какой-то теракт прошел в Киеве... Никто не видел распоряжения о снижении тарифов с 1 ноября, а вместо этого на сайте вывешена информация о тарифах, которые будут введены с 1 января 2010 г.», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он сообщил, что уже подписаны распоряжения о том, что в ноябре-декабре, как обещал мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, тарифы на тепло и горячую воду будут снижены до уровня, который был до лета этого года. Однако он отметил, что эти документы выданы с нарушением процедур.

«Мы идем на это, потому что мы обещали это сделать. Для того чтобы потом это исправить, мы повесили на сайте проект распоряжения нового, чтобы не было нарушения процедуры», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, уже подписанные распоряжения в ближайшие дни будут опубликованы в газете «Хрещатик» и начнут действовать с 1 ноября.

«Я еще раз подтверждаю, что с 1 ноября тарифы снижены на тепло и горячее водоснабжение в части энергии, которая идет на нагрев воды. Я еще раз подтверждаю, что уже в декабре месяце придут квитанции, где будет это снижение учтено, и за ноябрь тарифы будут снижены», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В разговоре с корреспондентом УНИАН начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что распоряжения о снижении тарифов за тепло и горячую воду подписаны мэром 15 октября с. г.

Как сообщал УНИАН, 13 октября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство договорилось с мэрией Киева о введении с 1 ноября старых тарифов на тепло и горячую воду.

В тот же день Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что подписал распоряжение о снижении с 1 ноября тарифов на жилищно-коммунальные услуги практически до уровня тарифов, которые действовали на 1 июня этого года.

Еще через несколько дней мэр Киева заявил, что «согласно договору, который я заключил с «Нафтогазом Украины» и «Киевэнерго», тарифы в Киеве облегченные будут действовать до 10 мая”. “Этот документ имеет силу договора. И никто его в одностороннем порядке разорвать не может. Новые тарифы начинают действовать в Киеве с 1 ноября, и это четко указано во всех документах», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Согласно проекту распоряжения “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”, текст которого обнародован на официальном сайте КГГА, с 1 января 2010 года предлагается ввести в действие тарифы: на централизованное отопление для населения (при отсутствии домовых и квартирных средств учета тепловой энергии) - 1,60 грн. за 1 кв.м отапливаемой площади в месяц (сейчас 2,26 грн.); на снабжение горячей водой при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды - 8,80 грн. за 1 куб.м. но при отсутствии средств учета - 30,80 грн. на 1 человека в месяц.

В проекте распоряжения “Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения” предусмотрено, что с 1 января 2010 года услуга за водоотвод горячей воды при наличии квартирного или домового средства учета горячей воды будет составлять 1,25 грн. за 1 куб. м, без средства учета - 4,38 грн. на 1 человека.

Для сравнения, сейчас стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика составляет 13 грн. за 1 кубометр, без средства учета – 45,52 грн. на 1 человека.

Тариф на холодную воду и водоотвод с 1 января предусмотрено оставить на существующем уровне, то есть 15,78 грн. на 1 человека без наличия средств учета и 2,87 грн. – со средством учета.