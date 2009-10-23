Эксперт: стоимость аренды в торговых центрах Киева снизится до 10%

До конца текущего года возможно снижение стоимости аренды в торговых центрах Киева на 5-10% в долларовом эквиваленте.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании NAIPickard в Украине.

Согласно сообщению, в гривне арендные ставки могут несколько повыситься, а в долларах – снизиться за счет девальвации гривни.

По данным компании, с начала кризиса стоимость аренды в торговых центрах столицы снизилась на 60%, за первое полугодие т.г. – на 49%. Основными причинами падения арендных ставок стали сокращение потребительской активности и падение курса национальной валюты.

В компании отметили, что на сегодняшний день средняя стоимость аренды галерейных магазинов в Киеве составляет 655 долл./кв.м/год, минимальная стоимость – 360 долл./кв.м/год, максимальная – 1100 долл./кв.м/год.

Справка УНИАН. NAI Pickard – эксклюзивный представитель в Украине международной группы NAI Global, четвертой среди крупнейших в мире сетей, занимающихся коммерческой недвижимостью. Группа предоставляет консультации по вопросам недвижимости в 55 странах мира: на Дальнем Востоке, в Южной и Северной Америке, в Азии и Европе.

Компания NAI Pickard работает на украинском рынке с 1992 года, является компанией полного цикла в сфере коммерческой недвижимости с развитой сетью региональных представительств.