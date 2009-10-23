В Киеве ввод в эксплуатацию офисов вырастет на 13%

В Киеве в этом году ввод в эксплуатацию офисных площадей вырастет на 13%.

Такой прогноз УНИАН сделали в консалтинговой компании NAIPickard в Украине.

Согласно сообщению, прирост офисных площадей будет обеспечен за счет бизнес-центров класса «В», хотя по объему новых площадей среди проектов этого года наиболее весомым является строительство бизнес-центра «Эспланада» класса «А». Помимо него, в этом году в столице ожидается ввод в эксплуатацию бизнес-центров FIMCenter, БЦ по ул. Саксаганского, БЦ «Форум-Кинетик» в пер. Куреневском. Общая площадь ожидаемых к вводу бизнес-центров составит почти 60 тыс. кв. м.

По данным компании, в 2008 году прирост новых офисных площадей в Киеве составил 21%, в 2007 году – 45%.

Справка УНИАН. NAI Pickard – эксклюзивный представитель в Украине международной группы NAI Global, четвертой среди крупнейших в мире сетей, занимающихся коммерческой недвижимостью. Группа предоставляет консультации по вопросам недвижимости в 55 странах мира: на Дальнем Востоке, в Южной и Северной Америке, в Азии и Европе.

Компания NAI Pickard работает на украинском рынке с 1992 года, является компанией полного цикла в сфере коммерческой недвижимости с развитой сетью региональных представительств.