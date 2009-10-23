ВР отклонила законопроект о лицензировании водоснабжения

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в отношении деятельности субъектов ведения хозяйства на рынке коммунальных услуг».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 136 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутатов из 433 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось введение лицензирования деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Также предусматривалось введение временных администраций в случае нарушения субъектом ведения хозяйства, осуществляющего деятельность по централизованному водоснабжению и водоотводу, требований по гарантированному обеспечению питьевой водой населения, удовлетворению его питьевых, физиологичных, санитарно-гигиенических и бытовых потребностей и охране окружающей естественной среды; орган государственного регулирования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства на основании и в порядке, определенных Кабинетом министров Украины, назначает временную администрацию.