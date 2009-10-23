«Симферопольсельмаш» сократил прибыль

ОАО "Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения" ("Симферопольсельмаш") в январе-сентябре т.г. сократило чистую прибыль на 87,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008, – до 0,303 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре "Симферопольсельмаш" сократил чистый доход на 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 28,215 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 6,9% – до 30,880 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Симферопольский завод сельскохозяйственного машиностроения" (Симферополь) производит запасные части к сельхозуборочным машинам (сегменты, ножи режущего аппарата, узлы МКШ, ТНП).

25% акций завода принадлежит ОАО "Лизинговая компания "Украгромашинвест" (Киев), 22,896% – ООО "Агентство корпоративных технологий" (Севастополь), 18,124% – ЗАО "Сельхоздеталь" (Симферополь), 13,501% – ООО "Сельмаш-Инвест" (Севастополь), 7,73% – ООО "Фирма "Восток" (Харьков).

В 2008 году "Симферопольсельмаш" увеличил чистую прибыль на 11,4% по сравнению с 2007 годом – до 0,440 млн. грн.