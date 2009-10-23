Кабмин утвердил порядок выдачи разрешений на строительные работы

Кабинет министров Украины своим постановлением “Некоторые вопросы предоставления разрешений на выполнение подготовительных и строительных работ” утвердил порядок выдачи разрешений на выполнение подготовительных и строительных работ.

Текст постановления (№1104 от 30 сентября т.г.) размещен на Правительственном портале.

Согласно документу, правительство утвердило порядок предоставления разрешения на выполнение подготовительных работ; порядок предоставления разрешения на выполнение строительных работ; порядок ведения реестра предоставленных, отмененных (аннулированных) разрешений на выполнение подготовительных и строительных работ и отказа в их предоставлении; перечень строительных работ, на выполнение которых не требуется разрешение.

Правительство рекомендовало Минрегионстрою привести в трехмесячный срок свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим постановлением.

Согласно постановлению, разрешение на выполнение подготовительных работ выдается Госархстройинспекцией или ее территориальными органами до строительства объекта бесплатно на срок не более, чем 1 год. Выполнение подготовительных работ на объектах градостроительства без соответствующего разрешения запрещается.

Разрешение на выполнение строительных работ выдается Госархстройинспекцией или ее территориальными органами на бесплатной основе. Разрешение выдается на срок строительства объекта или на срок действия договора (контракта) подряда на строительство объекта. Он может быть продлен по обращению заказчика не более, чем на 1 год.