В США объем сделок на вторичке в сентябре вырос на 9,4%

США. Объем продаж домов на вторичном рынке жилья в сентябре 2009 года вырос на 9,4% и составил в годовом выражении с учетом сезонных факторов 5,57 млн. единиц.

В высоком росте объемов сделок на вторичном рынке жилья США нет ничего удивительного. Население частично отошло от «шока» и начинает приводить свои дела в порядок. В большей степени рост данного показателя связан с оптимизацией затрат, когда жилье покупается более дешевое, чем ранее.