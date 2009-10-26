Коттеджи под Киевом подешевели

Средняя стоимость домовладений под Киевом в сентябре т.г. снизилась на 1,3% - до 1646 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным аналитиков портала, с начала года уровень цен на дома в долларовом эквиваленте снизился на 28,2%, а с сентября 2008 года – на 36,6%.

Как сообщается в аналитическом отчете, в сентябре на рынке жилых домов количество предложений увеличилось на 2,5% относительно августа и составило 1997 объектов.

Эксперты отметили, что наибольшее количество домовладений на вторичном рынке купли-продажи предлагается в Киеве (33%), в Киево-Святошинском р-не (23,4%), в Обуховском р-не (12,1%), в Бориспольском р-не (10,2%). Минимальная площадь выставленных на продажу домов составила 127 кв. м, а максимальная – 837 кв. м.

По данным портала, средневзвешенная цена предложений земельных участков в сентябре 2009 года снизилась на 1,5% и составила 8306 долл./сотка. С начала года уровень цен на землю снизился на 26,6%, а с сентября 2008 года – на 33%.

Согласно сообщению специалистов компании, в сентябре 2009 года на рынке земли объем предложений уменьшился на 4,5% относительно августа и составил 1599 земельных участков. При этом количество предложений уменьшилось на 10,5% до 197 в Бориспольском районе, на 4,8% до 219 в Обуховском, на 0,5% до 373 в Киево-Святошинском районе, а в Киеве число выставленных на продажу участков увеличилось на 0,5% до 417.

Наибольшее количество земельных участков предлагается в Киеве (26,1%), в Киево-Святошинском районе (23,3%), в Обуховском районе (14%), в Бориспольском районе (12%).

Аналитики портала проанализировали 1997 домовладений, средней площадью дома в 329 кв.м, а также 1599 земельных участков.