Попов: отопительный сезон в Украине может быть сорван

Украина в ноябре-декабре может оказаться под угрозой срыва отопительного сезона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам народный депутат Украины, экс-министр ЖКХ Александр ПОПОВ в Кременчуге (Полтавской обл.).

По его словам, это связано с тем, что у предприятий, поставляющих населению тепло, могут возникнуть проблемы с оплатой природного газа. «За газ платить почти никто не будет, потому что денег нет. Это проблема всей страны» - сказал А.ПОПОВ.

Он отметил, что все средства, предусмотренные в бюджетах на оплату газа, были проплачены в первом полугодии.

«Цены выросли, а в бюджете не изменились строчки финансирования», - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, ранее А.ПОПОВ заявлял, что Украина не готова к отопительному сезону ни в техническом, ни в финансовом плане.