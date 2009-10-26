"Вторичка" в Киеве подорожала

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 19 по 25 октября текущего года выросла на 0,91% (14 долл.) – до 1553 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1161 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2541 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Голосеевском районе – на 1,13% (18 долл.) – до 1575 долл., Оболонском – на 0,84% (13 долл.) – до 1548 долл., Соломенском – на 1,45% (20 долл.) – до 1418 долл., Подольском – на 1,52% (21 долл.) – до 1434 долл., Дарницком – на 0,54% (6 долл.) – до 1161 долл., Деснянском – на 0,84% (10 долл.) – до 1195 долл./кв. м, Шевченковском – на 1,53% (31 долл.) – до 2039 долл., Печерском – на 0,11% (3 долл.) – до 2541 долл., Днепровском – на 0,52% (6 долл.) – до 1243 долл. и Святошинском районе – на 0,06% (1 долл.) – до 1270 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в третьем квартале т.г. выросла на 2,77% (41 долл.) – до 1536 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.