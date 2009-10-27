Рост цен на жилье в РФ начнется с 2011 года

Жилье в России начнет дорожать с 2011 года на 2 - 5% ежегодно, пишет во вторник газета "РБК daily", ссылаясь на прогнозные данные Министерства экономического развития России (МЭР).

"Наибольший скачок цен ожидается в 2014 году, когда стоимость новостроек вырастет на 5,7% - до 3,4 миллиона рублей", - указывает издание, поясняя, что подобный прогноз приводится в проекте федеральной целевой программы "Жилище" на 2010 - 2015 годы, который разрабатывается Министерством регионального развития совместно с АИЖК.

Таким образом, отмечает газета, к 2016 году среднестатистическая квартира России увеличится в цене до 3,6 миллиона рублей, а кумулятивный рост цен на жилье, если исходить из прогнозов МЭР, достигнет, по подсчетам директора отдела стратегического консалтинга и оценки CB Richard Ellis Яны Кузиной, 23%.

Как подчеркивается в материале, эти показатели к настоящему времени утверждены АИЖК, и "чиновники уже присвоили обозначенному ценовому коридору статус официального индикатора, который будет учитываться при определении мер господдержки жилищного сектора в общем и ипотечного рынка в частности".

"Ценовые ориентиры, которые будут отражены в ФЦП "Жилище", очень важны для девелоперов-застройщиков", - цитирует издание слова гендиректора аналитического консалтингового центра "Миэль" Владислава Луцкова.

В то же время, обращается внимание в материале, не все эксперты ожидают подорожания квартир в России.

Так, считает директор управления стратегического и инвестиционного консалтинга Panorama Estate Ольга Косенкова, стоимость жилой недвижимости в стране может в 2010 году не просто сократиться на ожидаемые 1,9%, но и "продолжить свое падение, причем более существенными темпами".