Покупатели и продавцы жилья отказываются от услуг риэлторов

Количество сделок, которые заключаются без привлечения специалиста по недвижимости, выросло с января по сентябрь текущего года минимум на 10%, сообщает Дело.

Клиенты агентств просто не понимают, за что они должны заплатить посреднику комиссионное вознаграждение, составляющее, как правило, 5% от стоимости приобретаемого жилья. Независимые эксперты отмечают, что эта тенденция приведет к дальнейшему сокращению количества агентств, число которых и так уменьшилось за последний год с 1,2-1,3 тыс до 60-70.

По оценкам исполнительного директора Real Estate Solutions Андрея Борща, количество сделок, которые заключаются без привлечения специалиста по недвижимости, выросло с января по сентябрь нынешнего года как минимум на 10%. Эту тенденцию подтверждают и опрошенные нотариусы, по мнению которых без участия посредников ныне заключаются от 20 до 30% сделок купли-продажи вторичного жилья. А председатель международного комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Артур Оганесян и вовсе считает, что сейчас риэлторы полноценно сопровождают не более половины регистрируемых на рынке сделок. "Мои коллеги из других агентств недвижимости жалуются, что получают гонорары лишь за треть от общего количества проданных квартир, а в остальных случаях обходятся без них. Правда, насколько эти данные объективны, сказать сложно", — отмечает он.

Сами покупатели говорят, что попросту не понимают, за что они должны платить риэлтору порядка 5% от стоимости приобретаемого жилья. "Агенты по недвижимости утверждают, что они получают комиссионное вознаграждение за предоставление информации. Однако смешно платить несколько тысяч долларов за адрес и телефон. Поэтому после первой же встречи с хозяином квартиры многие покупатели стараются отказаться от услуг посредника", — объясняет г-н Оганесян. Президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов считает, что 90% работающих на рынке риэлторов — непрофессионалы, которые занимаются не продажей жилья в интересах хозяина или его поиском по заявленным параметрам потенциального покупателя, а проведением экскурсий. "Лишь 10% из них действительно работают в интересах покупателя и не стремятся предложить ему неликвид. В результате клиенты разочаровываются в агентствах и пытаются решить свои проблемы самостоятельно", — утверждает он.

Далеко не последнюю роль играет и то, что ни одна риэлторская компания не в состоянии гарантировать клиенту чистоту сделки. Как уже говорилось, они не желают подписывать договоры на его обслуживание, в которых была бы прописана юридическая ответственность АН в случае возникновения проблем после покупки или продажи недвижимости. "Я не знаю ни одного случая, когда риэлторы возвращали бы покупателям средства. Да и сколько киевских агентств может выплатить клиенту, к примеру, 150 тыс долларов", — подчеркивает Артур Оганесян.

В большинстве случаев потенциальные покупатели и продавцы квартир находят друг друга благодаря специализированным изданиям и интернет-ресурсам. По информации Андрея Борща, около 15-20% объявлений о продаже недвижимости, размещенных в газете Aviso, сейчас подаются без участия посредников, хотя еще в начале года их были единицы. Все более распространенным вариантом становится и банальный обман риэлтора. В неформальных разговорах представители агентств признаются, что многие покупатели, придя на осмотр жилья, впоследствии возвращаются по этому адресу и ведут переговоры непосредственно с его владельцем. "Даже если у клиента заключен эксклюзивный договор, в котором прописаны штрафные санкции, применить их практически нереально, так как он может оформить квартиру, скажем, на жену или других родственников", — рассказывает руководитель одного из столичных АН, пожелавший остаться неназванным.

Справедливости ради стоит отметить, что от услуг риэлторов отказываются, как правило, при покупке недорогой недвижимости, тогда как сделки купли-продажи элитных квартир сопровождаются работниками агентств практически в 100% случаев. По словам г-на Оганесяна, это связано с тем, что большинство покупателей дорогих квартир — успешные бизнесмены, которые умеют жестко торговаться и легко могут сбросить стоимость жилья на 10-20% (сумма может исчисляться несколькими десятками, а то и сотнями тысяч долларов, в сравнении с которыми комиссионные риэлтора являются пустяком). "Продавцы же зачастую не готовы к подобным стрессовым переговорам, поэтому стремятся переложить данную задачу на агента по недвижимости. Если он — профессионал, прошедший массу тренингов и имеющий опыт, то его привлечение вполне оправданно", — считает Артур Оганесян.

Опрошенные эксперты утверждают, что из-за кризиса и связанного с этим падения активности на рынке недвижимости киевские риэлторы оказались на грани выживания. По оценкам Александра Рубанова, если в прошлом году в столице работало 1,2-1,3 тыс АН, то сегодня — всего 60-70. Причем большинство "оставшихся в живых" компаний максимально сократили штат и получают львиную долю доходов за счет заключения сделок по сдаче жилья в долгосрочную и посуточную аренду. Если же тенденция отказа от услуг посредников при купле-продаже квартир будет развиваться, то ряды риэлторов поредеют еще больше.