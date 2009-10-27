Чистая прибыль CapitaLand Ltd. сократилась на 33%

Сингапур. Чистая прибыль холдинга CapitaLand Ltd. (крупнейшая в Азии девелоперская компания) за 9 месяцев уменьшилась до 281,3 млн. сингапурских долларов ($201 млн.), по сравнению с 419,4 млн. сингапурских долларов годом ранее, падение составило более 33%.

После строительного бума всегда наступает спад, и хорошо, если девелоперская компания может позволить себе убытки. Кризис внесет существенные изменения в список лидеров рынка.