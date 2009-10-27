Куйбида: объемы ввода жилья в Украине в 2010 г. не увеличатся

По оценкам министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ, объемы ввода жилья в Украине в 2010 году не превысят показатели 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение министр сегодня высказал в ходе брифинга перед горячей телефонной линией Кабмина.

По его словам, в этом году объем работ по подготовке строительных участков существенно меньше, чем в 2008 и 2007 годах.

«На следующий год мы будем иметь не больше введенного жилья, чем в этом году», - сказал он.

По мнению В.КУЙБИДЫ, чтобы изменить ситуацию, необходимы качественные изменения в строительной отрасли. К примеру, необходимо привлекать в Украину компании с капиталом, которые бы строили целые микрорайоны жилья.

Министр добавил, что Минрегионстрой провел переговоры с несколькими компаниями мирового уровня, которые заинтересованы в выходе на украинский рынок, о строительстве доступного жилья. Он уточнил, что украинские застройщики также проявляют интерес к строительству недорогого жилья.

Как сообщал УНИАН, по оценкам В.КУЙБИДЫ, объемы ввода жилья в эксплуатацию в Украине в 2009 году не превысят 60% объемов прошлого года.

Справка УНИАН. В 2008 году в Украине введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.