ГИУ заключило договоры о приобретении более 5 тысяч квартир для льготников

Государственное ипотечное учреждение в рамках программы по обеспечению льготным жильем на 26 октября т.г. заключило договоры по приобретению 5207 квартир площадью 350,16 тыс. кв. м в 166 домах на общую сумму 1,39 млрд. грн., из которых оплачено 1,014 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА сегодня в ходе брифинга перед горячей телефонной линией Кабмина.

По его словам, ГИУ уже приняла 326 квартир в 13 домах, которые можно распределять и передавать под заселение. На сегодняшний день продолжается принятие на баланс еще 5 объектов на 75 квартир.

Планируется, что в октябре на баланс ГИУ будет передано 9 объектов на 328 квартир, в ноябре – 24 объектов на 558 квартир, в декабре – 115 объектов на 3920 квартир.

По данным Минрегионстроя, на сегодня из 166 объектов, по которым заключены договоры, оплачены 165.

В министерстве отмечают, что по 123 объектам возможность своевременной достройки не вызывает сомнения. Еще 20 домов имеют незначительные, а 18 – более значительные отставания от графиков выполнения строительно-монтажных работ. При этом соглашения по 38 объектам до этого времени не заключены.

По данным министерства, распоряжением Кабмина от 21 октября т.г. предлагается исключить из списка жилых домов и объектов незавершенного строительства для приобретения квартир ГИУ 22 объекта, которые не могут быть достроены до 25 декабря т.г.

В министерстве также отметили, что средства на выкуп квартир ГИУ в объектах Минобороны в размере 65,2 млн. грн. (в соответствии с постановлением Кабмина №1018 от 23 сентября т.г.) не оплачены, а договора с застройщиками не заключены, что ставит под угрозу своевременный ввод жилья.

В.КУЙБИДА напомнил, что на сегодняшний день принято семь распоряжений правительства, которыми утверждено 204 жилых дома, в которых ГИУ имеет возможность приобрести 6235 квартир общей площадью 423 тыс. кв. м на сумму 1 млрд. 689 млн. грн.