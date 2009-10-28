Индекс Case-Shiller в августе вырос на 1,2%

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в августе вырос на 1,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом, с начала года индекс цен на жилье упал на 11,3 %, по сравнению с 2008 годом.

Этот индекс растет уже три месяца подряд, но скептики считают, что в США будет вторая волна падения цен на жилье. Скорее всего, это просто желание отдельных аналитиков, чем реальный прогноз. Цены на жилье будут расти, т.к. эмиссия доллара будет еще продолжительное время стимулировать рост цен.