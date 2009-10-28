Инвесторы «Элита-Центр» призывают ВР заслушать генпрокурора

Пострадавшие от аферы «Элита-Центр» призывают народных депутатов Украины заслушать отчет генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО о ходе расследования аферы «Элита-Центр».

Об этом УНИАН сообщили в Общественной организации «Центр правозащиты», которая объединяет инвесторов "Элита-Центр".

«Суд признал, что афера является результатом преступной халатности городских чиновников», - пишут пострадавшие в открытом письме на имя народных депутатов.

«Однако привлечь к ответственности конкретных чиновников, которые за взятки давали разрешения и закрывали глаза на их противоправные действия, сегодня фактически невозможно», - отмечают пострадавшие в своем письме.

По их словам, «прокуратура блокирует действия правозащитников и отказывается возбуждать уголовные дела против настоящих виновников трагедии».

«Мы расцениваем такую ситуацию как прямой вызов законности, сознательное и наглое крышевание преступных элементов во власти, кричащее проявление политической коррупции», - отмечают в письме пострадавшие от аферистов «Элита-Центр».

По их мнению, «прокуратура утратила связь с реальностью вследствие безнаказанности и безответственности, отсутствия не только правовых, но и моральных ориентиров».

Пострадавшие призывают народных депутатов прекратить это безобразие и заслушать отчет генерального прокурора Украины о ходе расследования аферы «Элита-Центр». От генерального прокурора инвесторы требуют привлечь к уголовной ответственности конкретных чиновников КГГА, непосредственно виновных в преступной бездеятельности, а по сути, в содействии аферистам «Элита-Центр»

Как сообщалось, по данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1 тыс. 760 человек.