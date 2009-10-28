Капиталовложения в рынок вторичной недвижимости Киева вырастут

По предварительным данным, объем капиталовложений в рынок вторичной недвижимости Киева в октябре т.г. вырастет в среднем на 9% по сравнению с сентябрем т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «Благовест».

По словам генерального директора АН «Благовест» Ирины ЛУХАНИНОЙ, уже по состоянию на 20 октября, по сравнению с аналогичным периодом сентября, увеличение капиталовложений граждан в рынок недвижимости составило 5,1%. Таким образом, по состоянию на 20 октября объем капиталовложений в недвижимость составил 53,5 млн. долл. «По нашим наблюдениям, пик деловой активности приходится на вторую половину месяца, поэтому до конца октября мы ждем прироста еще как минимум на 3,9%. В целом же, по оценкам наших аналитиков, объем капиталовложений в октябре по сравнению с сентябрем возрастет на 9%», - сказала И. ЛУХАНИНА.

Она отметила, что наибольшим спросом в октябре пользовались квартиры стоимостью 100-150 тыс. долл., расположенные в Соломенском, Шевченковском, Печерском районах, а также в Дарницком районе (Позняки). Из них 17% составили однокомнатные квартиры, 47,6% - двухкомнатные, 28,5% - трехкомнатные, 6,9% - многокомнатное жилье.

«Кроме того, в октябре на 3,1% увеличилось количество сделок в элитном сегменте вторичного жилья (квартиры от 300 тыс. долларов). Активнее всего жилье в данной ценовой категории приобретали в Шевченковском, Печерском, Подольском районах, а также на Оболонских липках», - добавила гендиректор АН.

Помимо квартир, в октябре спросом пользовались жилые дома площадью 350-550 кв. м в Обуховском и Бориспольском районах.

Справка УНИАН. АН «Благовест» была основана в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 9 филиалов агентства. Количество сотрудников компании - около 800 человек.