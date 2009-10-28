Жилье на вторичном рынке Киева подешевело

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 19 по 26 октября 2009 года снизилась на 0,3%, или 5 долл., – до 1884 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

Согласно сообщению, колебания индекса на протяжении месяца говорят о некой ценовой стабильности на рынке жилья, ведь фактически стоимость большинства квартир не меняется.

По данным аналитиков компании, незначительно продолжают проседать цены на малометражное жилье в отдаленных районах, а также на остальной «неликвид». Активизации спроса не наблюдается, поскольку реальный интерес к жилью ограничен тем кругом людей, которые имеют достаточные средства для его покупки.

За минувшую неделю индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева снизился на 0,5% и переместился в отрицательную область. Текущее значение индекса находиться на отметке -0,3%, что даёт основания прогнозировать дальнейшее снижение цен на жильё.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за сентябрь 2009 года вырос на 1,2%. В настоящее время он переместился в положительную область и составляет +1,2%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится более 599 тыс. объявлений о продаже квартир.