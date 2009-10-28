Суд отменил решение Киевсовета о строительстве по ул. Стрелецкой

Вчера Шевченковский районный суд Киева своим решением запретил строительство жилого дома по улице Стрелецкой, 10/1, что входит в буферную зону Софии Киевской.

Об этом сообщает сайт общественной организации “Сохрани древний Киев”.

По информации активистов-защитников территории, на этом участке, который в 2007 году был передан КП «Генеральная дирекция Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств», должен был быть построен 10-этажный офисный комплекс с 2-этажным подземным паркингом.

В суде представители Киевсовета доказывали, что данный земельный участок не принадлежит к археологическому слою "Города Ярослава". Однако суд согласился с аргументами общественности и признал историческую ценность территории, отмечают активисты.

Общественность и местные жители считают это решение второй большой победой в борьбе с застройщиками охранной зоны ансамбля Софии Киевской, внесенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее на уровне Верховного Суда была признана незаконность выделения земли под застройку на Пейзажной аллее столицы. Однако тот же Шевченковский райсуд весной признал, что выделение земли по ул. Гончара, 17-23, является законным, хотя этот участок фактически прилегает к площадке по ул. Стрелецкой, 10/1, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 августа судья Шевченковского райсуда Киева издал постановление, которым запретил жителям столицы препятствовать строительству вблизи Софии Киевской на улице Гончара, 17-23. Застройщиком этой территории является ООО «Инвестиционно-строительная группа».