Кабмин утвердил список получателей квартир за средства ГИУ

Правительство утвердило список лиц, которые получат 105 квартир, достроенных за счет средств Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

“Мы утвердили персональный состав. И это первая часть квартир, которые достроены в Чернигове”, - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Сегодня в начале заседания правительства премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что утверждением получателей квартир правительство начинает вторую часть программы поддержки строительной отрасли.

“Я могу сказать, что такая программа, которую мы так экстренно начали для строительной отрасли, уже дает свои результаты, и я думаю, что дальше она будет только набирать обороты”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Ю.ТИМОШЕНКО на заседании Кабинета министров заявила, что правительство намерено создать координационный совет для распределения квартир, достроенных за счет средств ГИУ.

В тот же день Кабмин принял постановление, которым Государственному ипотечному учреждению разрешается профинансировать приобретение 735 квартир в 40 объектах на общую сумму 201,7 млн. грн. в рамках реализации программы по приобретению жилья для льготников.

Министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА сообщил, что с учетом принятого постановления, общий объем купленного жилья в рамках программы составит 4 тыс. 973 квартиры в 164 домах на общую сумму 1,345 млрд. грн. Средняя стоимость одного квадратного метра такого жилья составляет 3,964 тыс. грн.