В США объем продаж недвижимости снизился на 3,6%

США. Объем продаж новых домов в сентябре 2009г. с учетом сезонных колебаний снизился на 3,6%, по сравнению с пересмотренным показателем за август текущего года, и составил 402 тыс. единиц.

Не успели американцы порадоваться, что цены на недвижимость начали расти, как оказалось, что этот показатель скорее свидетельствует об обесценивании доллара, чем о реальном росте спроса.