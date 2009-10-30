В США объем продаж недвижимости снизился на 3,6%
14:18, 30 октября 2009Недвижимость
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США. Объем продаж новых домов в сентябре 2009г. с учетом сезонных колебаний снизился на 3,6%, по сравнению с пересмотренным показателем за август текущего года, и составил 402 тыс. единиц.
Не успели американцы порадоваться, что цены на недвижимость начали расти, как оказалось, что этот показатель скорее свидетельствует об обесценивании доллара, чем о реальном росте спроса.
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