“Киевгорстрой” начнет продажу паркомест

Холдинговая компания “Киевгорстрой” планирует в декабре этого года начать программу по продаже машиномест в паркингах через аренду с правом выкупа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый вице-президент холдинговой компании “Киевгорстрой” Василий МОЖАР.

“Мы утвердили положение, передали его на утверждение нашего наблюдательного совета. Ожидаем на протяжении месяца его согласования. Программу планируем ввести с декабря”, - сказал он.

Первый вице-президент холдинга отметил, что среди условий программы – уплата 30% первого взноса стоимости паркоместа, предоставление рассрочки на три года с фиксированной суммой платежа, уплата вознаграждения за аренду в размере 300 грн. в месяц, стоимости коммунальных услуг, а также услуг по охране, которые будут предоставляться в паркинге.

Предусматривается, что компания определит перечень паркингов, места в которых будут реализовываться по этой схеме.

При этом В.МОЖАР отметил, что применять схему аренды с правом выкупа на продажу квартир нет необходимости, поскольку “есть активный спрос на квартиры, и нет необходимости делать какие-то другие шаги”.

Как сообщал УНИАН, холдинговая компания “Киевгорстрой” намеревается осенью т.г. начать продажу машиномест путем аренды с правом выкупа.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2008 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик ввела в эксплуатацию 431 тыс. кв. м жилья, что составляет 43% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 6,2% – в Украине. Как генподрядчик предприятия холдинга выполнили подрядных работ на 6 млрд. грн.