Долларовые цены на вторичное жилье Москвы выросли

Долларовые цены на рынке вторичного жилья Москвы в октябре 2009 года рекордно выросли для сегодняшней экономической ситуации, отреагировав таким образом на укрепление рубля в прошедшем месяце, сообщил во вторник РИА Новости генеральный директор аналитического консалтингового центра "Миэль" Владислав Луцков.

По его словам, долларовая стоимость вторичного жилья в столице в прошлом месяце повысилась на 0,9%.

"Цены остановились на уровне 5,025 тысячи долларов за квадратный метр, превысив тем самым психологическую отметку, утерянную ранее", - констатировал эксперт.

В то же время аналитики корпорации "Инком" зафиксировали в октябре снижение долларовой стоимости готовых квартир в Москве, хотя и незначительное.

По словам руководителя пресс-службы "Инкома" Антона Гололобова, цены на вторичное жилье в долларах упали в столице на 0,3% - до 5,936 тысячи долларов за квадратный метр.

"Такое минимальное снижение долларовых цен произошло благодаря укреплению рубля на 4,5%", - рассказал он, напомнив, что настолько сильное увеличение курса рубля по отношению к доллару, как в октябре, - на 4,5% - наблюдалось только в мае этого года.

В свою очередь рублевые цены на квартиры на вторичном рынке Москвы, по словам представителей всех агентств недвижимости, опрошенных РИА Новости, в прошедшем месяце падали.

Так, в "Миэле" зарегистрировали снижение цен на 1,4% - до 153,4 тысячи рублей за квадратный метр, в "Инкоме" - на 4,2% до 174,9 тысячи рублей за квадратный метр, а в "МИАНе" - на 2,3% до 140,5 тысячи рублей за квадратный метр.

При этом, отмечает пресс-секретарь агентства недвижимости "МИАН" Валерий Прокопьев, наиболее резкое падение рублевых цен наблюдалось в сегменте бизнес-класса, где, по подсчетам компании, стоимость 1 квадратного метра сократилась на 3,8% - до 193,4 тысячи рублей.

На втором месте по темпам удешевления вторичного жилья в столице в октябре, сообщил Прокопьев, оказались элитные квартиры, цены на которые упали за месяц на 3,7% - до 335,5 тысячи рублей за квадратный метр.

В свою очередь жилая недвижимость эконом-класса подешевела в сегменте вторички, по подсчетам "МИАНа", на 2,5% - до 147,7 тысячи рублей.

При этом, как рассказывают риелторы, работающие в Москве, в прошлом месяце в городе наблюдалось увеличение и спроса на вторичное жилье, и его предложения.

Так, по словам Луцкова из "Миэля", объем предложения готовых квартир в столице в октябре увеличился на 1,8% - до 45,6 тысячи объектов.

Эксперты "МИАНа" отметили рост предложения на 4,8% - до 25,7 тысячи квартир, а специалисты "Инкома" - на 9,5% до 41,6 тысячи объектов.

"Максимальный рост предложения был зафиксирован в Зеленограде и на юго-востоке столицы - на 16,5% и 12,5% соответственно", - отметил Гололобов.

Объем же спроса на вторичное жилье в столице увеличился, по данным "МИАНа", на 5%.