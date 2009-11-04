Вторичное жилье Киева подешевело

Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева в октябре т.г. снизилась на 1,4% - 2416 долл./кв.м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 2,2% (на 53 долл.) - до 2359 долл./кв. м, двухкомнатных – на 0,4% (на 10 долл.) - до 2323 долл./кв. м, трехкомнатных - на 1,9% (на 45 долл.) - до 2324 долл./кв. м, четырехкомнатных квартир – на 1,9% (на 54 долл.) - до 2782 долл./кв. м.

С начала года уровень цен на вторичное жилье в Киеве в долларовом эквиваленте снизился на 23%, а по сравнению с октябрем 2008 года – на 35,7%.

Аналитики портала отметили, что относительно сентября цены в 20% квартир низкого ценового сегмента увеличились на 1,6% - до 1542 долл./кв.м, а в 20% квартир высшего ценового сегмента наблюдалось снижение цены предложения на 2,7% - до 5274 долл./кв. м.

Снижение цен с начала 2009 года в низком ценовом сегменте составило 26,1% (546 долл./кв. м.), а в высшем – 24% (1661 долл./кв. м).

Аналитики также констатируют, что в октябре 2009 года доля квартир, впервые выставленных на продажу, составила 20% от всего объема предложений. «Средняя цена предложений «новых» квартир в столице на 11,1% ниже средневзвешенной цены сентября и составляет 2177 долл./кв. м» - говорится в аналитическом отчете.

В отчете проанализированы 14722 предложений 1-4-комнатных квартир на основе базы данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane.