Кабмин утвердил списки льготников на квартиры от ГИУ

Кабинет министров утвердил два поименных списка граждан, которым будут выданы ордеры на квартиры, приобретенные Государственным ипотечным учреждением, сообщила министр труда и социальной политики Людмила Денисова, пишет http://delo.ua/Дело.

По ее словам, в одном из этих списков – 60 граждан, которые получат жилье в городе Верхнеднепровске в доме по адресу ул. Каштанова, 8 (Днепропетровская обл.). Общая площадь квартир, среди которых 10 однокомнатных, 25 двухкомнатных и 25 трехкомнатных – 3117 кв. м. Их стоимость составляет 12468 тыс. гривен, сообщает пресс-служба Кабмина.

80% (48 квартир), принятых на баланс ГИУ, распределяются среди граждан, которые находятся на учете при исполнительном комитете Верхнеднепровского городского совета и нуждаются в улучшении жилищных условий. Время пребывания на квартирном учете общей очереди составляет в среднем 20 лет.

Остальные квартиры распределяются среди граждан, которые находятся на учете при МВД, МЧС, Минобороны, Государственного департамента по вопросам выполнения наказаний, Генеральной прокуратуры Украины. По словам Людмилы Денисовой, за вторым, утвержденным Правительством, 9 граждан получат квартиры (5 – двухкомнатные и 4 – трехкомнатные) в доме по адресу: ул. Горняков, 7, город Каховка Херсонской области.

"Общая стоимость приобретенного Государственным ипотечным учреждением жилья - 1723,05 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабмином был утвержден список из 105 граждан, которым будут предоставлены квартиры, купленные ГИУ в городе Чернигове по ул Курсанта Еськова, 14-а.