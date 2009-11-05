ВР упростила покупку земли

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об упрощении порядка приобретения прав на землю)».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 351 из 443 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено упрощение порядка приобретения физическими и юридическими лицами права собственности и пользования на земельные участки из земель государственной и коммунальной собственности, а также расширение прав землевладельцев и землепользователей относительно пользования ими.

Законом предусмотрено ограничить сферу применения процедуры согласования места расположения объекта (выбора земельного участка), которая является стадией отвода земельного участка, лишь случаями изъятия (выкупа) земельного участка для общественных нужд или его отчуждения по мотивам общественной необходимости.

Законом установлен порядок согласования документации по землеустройству по принципу “единого окна” путем создания при каждой районной государственной администрации или городе областного значения комиссии, в состав которой должны входить представители всех органов, уполномоченные согласовывать такую документацию. Устанавливается трехнедельный срок рассмотрения этой комиссией поданной документации, а также правила, согласно которым основаниями отказа в согласовании документации может быть исключительно ее несоответствие закону.

Также вводится правило, согласно которому определение направлений использования земельного участка в пределах категории земель является свободным (кроме земель сельскохозяйственного использования и земель обороны).

Законом предусмотрено, что в случае, если после признания земельных торгов несостоявшимися в связи с наличием на них только одного покупателя, на повторных земельных торгах по продаже того же лота присутствует только один указанный покупатель, лот может быть продан ему по стартовой цене. Это позволит осуществлять продажу государственной или коммунальной земли (прав на них) в случаях ограниченности спроса на них ввиду их низкой инвестиционной привлекательности.