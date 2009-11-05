ВР приняла закон о строительных нормах

Верховная Рада Украины приняла Закон “О строительных нормах”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 239 из 434 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом определены правовые и организационные принципы разработки, согласования, утверждения, регистрации и применения строительных норм.

Действие закона распространяется на субъекты ведения хозяйства, независимо от формы собственности, которые осуществляют строительную, градостроительную, архитектурную деятельность и обеспечивают изготовление продукции строительного назначения, а также на органы государственной власти и органы местного самоуправления. В то же время, он не распространяется на деятельность в сфере стандартизации строительных материалов и изделий.