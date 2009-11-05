Проблемы с отоплением в регионах вызваны популизмом чиновников

Проблемы с отоплением в ряде восточных регионов Украины вызваны популизмом чиновников, считает директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

По его словам, первые холода продемонстрировали уровень неготовности отечественной системы ЖКХ к работе в чрезвычайных ситуациях, непоследовательность ее реформирования.

«Эксперты еще весной прошлого года предупреждали о популизме местных властей, неэффективности и непоследовательности реформирования отрасли, неспособности адекватной работы всех систем в предстоящем осенне-зимнем отопительном сезоне. Нынешние проблемы с отоплением городов восточно-украинского региона свидетельствуют о глубине проблемы и цене чиновничьего непрофессионализма. И это при том, что системы еще не работали на полную нагрузку, когда на термометре значатся серьезные минусовые градусы», - сказал эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, сегодняшние локальные сложности стоит расценивать как первый сигнал к действию, к активизации работы чиновников всеукраинского и местного уровней.

«Холодные ноябрьские батареи в ряде городов – это сигнал для власти. На сегодняшнем этапе этот вопрос вызывает настороженность, тогда как в декабре он перерастет в серьезную политическую проблему», - отметил директор АМС.