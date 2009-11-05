В ноябре может подешеветь только неликвидное жилье на окраинах Киева.

Такое мнение УНИАН высказали в сети агентств недвижимости (АН) Real Druzi.

По мнению специалистов АН, в ноябре ситуация на рынке недвижимости будет оставаться стабильной.

«Продолжится тенденция плавного удешевления неликвидных объектов на некоторых массивах. Стоимость жилья бизнес-класса и качественного жилья эконом-класса на массивах, скорее всего, останется на достигнутом уровне. Что касается жилья премиум-класса, в ноябре возможно увеличение количества эксклюзивных предложений, которых ранее практически на рынке не было», - отметили в агентстве.

По данным Real Druzi, в структуре спроса на вторичном рынке жилья существенных изменений не предвидится: частично в ноябре будет реализовываться отложенный спрос. Также возможно незначительное увеличение доли клиентов, желающих улучшить свои жилищные условия путём приобретения недвижимости за вырученные средства от продажи уже имеющегося жилья с доплатой.

По информации АН, в октябре наиболее востребованными были квартиры эконом-сегмента на массивах. В частности, малометражные «гостинки» на массивах приобретались по цене от 45 тыс. долл., однокомнатные «хрущёвки» - по цене от 50 до 65 тыс. долл., двухкомнатные – от 65 до 75 тыс. долл., трёхкомнатные – от 80 до 90 тыс. долл.

Также в октябре несколько увеличился спрос на квартиры в домах типовой застройки и новых домах. В частности, в октябре преимущественно приобретались одно- и двухкомнатные квартиры в типовых домах по цене от 60 до 85 тыс. долл., а также одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры в новых домах с ремонтом и без ремонта в ценовом диапазоне от 90 до 160 тыс. долл. на массивах.

В целом количество сделок, проведённых специалистами агентства в октябре по квартирам эконом-класса, составило 63% от общего числа сделок купли-продажи жилой недвижимости компании, по продаже квартир бизнес-класса - 35%, по продаже квартир премиум-класса - 2%.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi – украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости. В базе компании представлено более 20 000 объектов жилой и коммерческой недвижимости г. Киева и Киевской области.