Изменилось оформление прав на землю при купле-продаже домов

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об упрощении порядка приобретения прав на землю)» существенно изменил получение прав собственности на земельный участок, на котором расположен дом или строение и права на который получает другой владелец.

Такое мнение высказал УНИАН партнер адвокатского бюро «Адлер и партнеры», адвокат Юрий ОСТАПЕНКО.

По его словам, теперь, чтобы заключить договор купли-продажи на дом или строение, необходимо будет в договоре указать кадастровый номер участка. Однако порядок получения этого номера, инструкции для нотариусов пока отсутствуют.

При этом в законе определяется минимальная площадь участка, который бесплатно передается во владение граждан в случае перехода права собственности на дом. Площадь такого участка не может быть меньше, чем максимальный размер надела для соответствующего целевого назначения, определенный ст. 121 Земельного кодекса Украины. В частности, для домов в селах отводится не менее 25 соток, в поселках – 15 соток, в городах и для индивидуального дачного строительства – 10 соток.

Ю.ОСТАПЕНКО подчеркнул, что главным новшеством закона является исключение из процедуры оформления права собственности на земельный участок этапа согласования с госорганами месторасположения (выбора) земельного участка. Эта процедура не была законодательно урегулирована, в частности, не были определены сроки рассмотрения заявлений на согласование выбора участка земли. «Как показывает опыт, заявления граждан и юридических лиц могли рассматриваться годами. Такое положение дел подталкивало к решению вопроса землеотвода с использованием коррупционных путей», - добавил юрист.

По мнению адвоката, внесенные поправки в земельное законодательство упростят процедуру до одного шага. Заинтересованное лицо подает ходатайство о выделении участка в государственные органы по месту нахождения участка (районные, сельские, областные рады). В течение месяца они обязаны либо дать разрешение на разработку проекта землеустройства касательно отведения земельного участка, либо отказать в этом. Если разрешение получено, разработанный проект технической документации на участок подается на рассмотрение комиссии, которая будет специально создана при госорганах. Эта комиссия в течение трех недель должна вынести свое решение по этому вопросу.

Еще одним изменением является предоставление владельцу земельного участка права самостоятельно определять целевое его использования в рамках категории (за исключение земель сельскохозяйственного назначения и земель обороны). На текущий момент эта процедура урегулирована постановлением правительства №502 и предусматривает согласование с госорганами изменения направления использования земель. Вместе с тем новые нормы законодательства не устанавливают четкой процедуры фиксации решения владельца об изменении направления использования земельного участка. «Вероятно, у госорганов возникнет много вопросов относительно того, как владелец может подтвердить выбор направления использования земли. Только практика покажет, как эти вопросы будут решаться в реальной жизни», - добавил Ю.ОСТАПЕНКО.

Адвокат считает, что внесенные изменения являются большим шагом на пути к прозрачному земельному рынку. «Однако нельзя забывать, что новые правила будут выполнять старые кадры – те же люди, которые ранее затягивали рассмотрение вопросов на несколько лет. Кроме того, для обеспечения действия новшеств необходимо привести все нормативно-правовые акты в соответствии с этим законом. Как показывает опыт, эта процедура может значительно затянуться, в связи с чем закон не будет работать», - пояснил он.

К примеру, до сих пор не работает Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно документов, удостоверяющих право на земельный участок, а также порядка раздела и объединения земельных участков" (№1066-VI), который упрощает процедуру государственной регистрации права собственности на приобретенный участок и предотвращает коррупцию в этой сфере. «Он вступил в силу еще в начале мая 2009 года, но исполнительные органы не спешат применять новые прозрачные подходы, ссылаясь на отсутствие разъяснительных документов», - отметил юрист.

Справка УНИАН. 5 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об упрощении порядка приобретения прав на землю)».