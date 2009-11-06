ВР приняла проект Жилищного кодекса Украины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Жилищного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 368 народных депутатов из 443 зарегистрированных в сессионном зале.

Кодекс будет регулировать вопросы обеспечения реализации права граждан на жилье, управления жилищным фондом, его содержание и сохранение, правоотношения физических и юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления в жилищной сфере.

Предусмотрено, что основными принципами государственной жилищной политики в этой сфере являются создание условий, при которых каждый гражданин будет иметь возможность построить жилье, приобрести его в собственность или взять в аренду; разработка, утверждение и выполнение Общегосударственной жилищной программы, государственных целевых и региональных программ; развитие жилищного законодательства; создание системы жилищных фондов; внедрение механизма участия граждан, органов местного самоуправления и государства в финансировании строительства жилья.

“Право на бесплатное получение жилья в пользование на условиях найма из государственного и коммунального жилищных фондов имеют граждане Украины, нуждающиеся в социальной защите и другие категории граждан, которые определены этим Кодексом и другими законами. Право на получение кредитов на строительство или приобретение жилья предоставляется гражданам Украины в соответствии с этим Кодексом и другими нормативно-правовыми актами. Никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда”, - говорится в законопроекте.

Согласно проекту Кодекса, владелец жилья - государство, Автономная Республика Крым, территориальное обество села, поселка, города, физическое или юридическое лицо, которое приобрело право собственности на жилье в соответствии с законодательством. Владелец жилья имеет право на владение, пользование и распоряжение жильем. Также владелец жилья имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. По форме собственности жилой фонд разделяется на частный жилой фонд, государственный жилой фонд, коммунальный жилой фонд, жилой фонд, принадлежащий на праве общей собственности двум или больше субъектам разных форм права собственности на жилье. Осуществлять деятельность, связанную с промышленным производством в жилых домах (квартирах), запрещается. Перевод жилых домов (их частей), квартир и других помещений, которые предназначены и пригодны для проживания в них, в состав нежилых и нежилых в состав жилых. Изъятие жилых домов (их частей), квартир и других помещений, которые предназначены и пригодны для проживания в них, из состава жилого фонда.

Общественный контроль за распределением социального жилья, согласно проекту, осуществляется наблюдательным советом. Порядок формирования и деятельности наблюдательного совета определяется Кабинетом министров Украины.

Проектом предусмотрено, что служебное жилье - жилое помещение, которое предоставляется в пользование лицам, которые в связи с характером их деятельности должны проживать по месту работы (службы) или поблизости, и находятся в трудовых или других предусмотренных законодательством отношениях с лицом, предоставляющим жилье, или уполномоченным им органом.