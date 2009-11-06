Голубченко: Действие решения суда по иску Кличко приостановлено

Действие решения Шевченковского районного суда Киева об отмене ряда распоряжений столичной власти о введении с 1 июня этого года повышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги приостановлено в связи с поданной горадминистрацией апелляцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Отвечая на вопрос, подала ли столичная горгосадминистрация апелляцию на решение Шевченковского суда по иску лидера одноименного блока Виталия КЛИЧКО, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: «Да, подала. Своевременно, в течение десяти дней с момента получения судебного решения».

А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что суд принял апелляцию к рассмотрению, но дата заседания еще не назначена.

«Таким образом, решение Шевченковского суда приостановлено, и все действует как действовало», - заявил А.ГОЛУБЧЕНКО.

При этом он обратил внимание, что в данном случае вопрос касается лишь пересчета денег населению за ЖКУ в течение двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Шевченковский районный суд столицы объявил постановление по делу по иску депутата Киевского городского совета В.КЛИЧКО к Киевской горгосадминистрации, которым признал незаконными апрельские распоряжения КГГА о введении с 1 июня повышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Суд своим постановлением признал неправомерными действия КГГА во время принятия распоряжений за подписью и.о. председателя КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО от 29 апреля 2009 г. №516, 518, 520. В частности, речь идет о следующих распоряжениях: № 516 «Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения”; № 518 “Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий”; № 520 “О согласовании тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”.