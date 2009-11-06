Попов: тарифы на ЖКУ могут вырасти на 70%

Отсутствие в госбюджете-2010 средств на компенсацию разницы в тарифах приведет к росту тарифов на ЖКУ на 70% – эксперт

Киев. 6 ноября. УНИАН. В связи с тем, что в проекте Государственного бюджета на 2010 год не предусмотрены средства на компенсацию разницы в тарифах, тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) могут вырасти на 70%.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ.

Он пояснил, что Украина получала газ на границе с Россией по цене 220 долл., а предприятиям коммунальной теплоэнергетики для производства тепловой энергии для населения он продавался в два раза дешевле. «Вот эти 110 долл. на каждой тысяче кубических метров голубого топлива компенсировались из государственного бюджета. Эта сумма, хоть и не в полном объеме, но все же в нынешнем году в бюджете была заложена. А вот на следующий год, как следует из сегодняшнего заявления министра жилищно-коммунального хозяйства, эти деньги в Госбюджете не заложены. Поэтому вероятность того, что 110 долл. разницы между ценой на газ правительство намерено переложить на плечи населения, вернее, на их карманы, становится реальностью. Таким образом, повышение тарифов в сфере ЖКХ на следующий год может составить в абсолютных величинах плюс 6 млрд. гривен», – сказал А.ПОПОВ.