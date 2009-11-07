МинЖКХ: тарифы должны повышаться не более чем на 10-20%

Тарифы на коммунальные услуги должны повышаться постепенно, не более чем на 10-20% в полгода.

Об этом в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» (№43, 7-13 ноября) заявила заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина ЗАПАТРИНА.

«Тарифная проблематика очень непростая; быстро изменить ситуацию в этой сфере чрезвычайно сложно и в стабильной экономической ситуации, а в условиях кризиса к решению данного вопроса следует подходить особенно осторожно. В регионах, где тарифы будут повышаться, это должно происходить постепенно, не более чем на 10-20% в полгода или в год», - объяснила она.

Также И.ЗАПАТРИНА подчеркнула, что прежде чем переходить к адекватным рыночным ценам, надо предпринять энергосохранные меры на предприятиях отрасли, повысить энергоэффективность домов. Так, около 60% домов в Украине имеют низкие энергоэффективные характеристики, в первую очередь это касается панельных домов и так званых «хрущевок».

«Исследования наших зарубежных коллег и отечественных энергоаудиторов свидетельствуют, что в таких домах можно наполовину уменьшить потребление тепла. Справиться с этим поможет термомодернизация домов. Понадобятся новые окна, двери, регуляторы на батареях, счетчики да и просто элементарное нормальное отношение к энергопотреблению. Нигде на Западе население так расточительно не относится к ресурсам», - отметила И.ЗАПАТРИНА.

В то же время заместитель министра выразила убеждение, что если сократить расходы при транспортировке и распределении тепла и воды, а также использование газа при производстве тепла, электроэнергии - при производстве воды, то повышение тарифов, в частности на газ, не будет таким ужасным ни для предприятий отрасли, ни для населения.

«В странах бывшего социалистического лагеря, которые повысили тарифы на газ вдвое, а то и втрое, счета за жилищно-коммунальные услуги выросли немного, поскольку люди поставили счетчики и стали бережно потреблять тепло и другие ресурсы, в частности и за счет повышения энергоэффективности домов», - отметила И.ЗАПАТРИНА.