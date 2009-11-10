Куйбида: дублирование актов в строительстве станет невозможным

Закон “О строительных нормах» сделает невозможным дублирование требований актов, регулирующих деятельность в сфере строительства.

Об этом заявил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По его словам, Закон «О строительных нормах» станет базовым законом по вопросам технической регуляции в строительстве, позволит формировать нормативно-правовую базу отрасли на качественно новом уровне.

Министр отметил, что в Украине действуют 1500 нормативных документов государственного уровня (государственные строительные нормы, стандарты и тому подобное), около половины из которых нуждаются в пересмотре и обновлении. «Процесс нормирования в строительстве сегодня опосредованно регулируется рядом законов Украины, которые имеют определенные разногласия. Закон, который регулировал бы процедуры разработки, согласования и утверждения строительных норм, отсутствовал. А требования строительных норм являются основой для проектирования и строительства безопасных для человека объектов недвижимости”, - подчеркнул он.

В.КУЙБИДА добавил, что закон предусматривает законодательное закрепление статуса обязательности строительных норм, основные принципы государственной политики в сфере нормирования, организационные принципы нормирования в строительстве на общегосударственном и отраслевом уровнях и основные организационные принципы в создании центрального фонда строительных норм, а также фондов отраслевых и территориальных строительных норм.

Справка УНИАН. 5 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон “О строительных нормах”.