КГГА будет компенсировать малозащищенным половину тарифа

Мэрия столицы будет компенсировать малозащищенным киевлянам приблизительно половину тарифа на водоснабжение.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, соответствующие изменения установлены распоряжениям столичной администрации.

В связи с возвращением тарифов на тепловую энергию, централизованное отопление и снабжение горячей воды для населения до уровня тарифов, которые действовали до 1 июня текущего года, изменен порядок предоставления адресной безналичной помощи отдельным категориям социально незащищенных слоев населения Киева.

Согласно распоряжению, начиная с 1 октября 2009 г. на период до конца текущего года малозащищенным киевлянам будет предоставляться адресная помощь, которая определена как процент от действующих тарифов, а именно: 48,4% от тарифа по водоснабжению и водоотвода холодной воды и 56,8% от тарифа по водоотводу горячей воды.

Как отмечают в мэрии, плата за коммунальные услуги для социально незащищенных слоев населения Киева определяется как разница между начислениями за коммунальные услуги по тарифам, действовавшим с 1 октября, и адресной безналичной помощью.