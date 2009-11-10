Третяк уволен с должности заместителя главы Госкомзема
12:37, 10 ноября 2009Недвижимость
0
Распоряжение Кабмина
Кабинет министров Украины своим распоряжением уволил Антона ТРЕТЯКА с должности заместителя главы Государственного комитета по земельным ресурсам.
Распоряжение №1312-р от 4 ноября т.г. опубликовано на правительственном портале.
Согласно документу, А.ТРЕТЯК освобождается от должности в связи с выходом на пенсию.
Как сообщал УНИАН, 14 января т.г. Кабинет министров Украины своим распоряжением №3-р от 14 января т.г. назначил Антона ТРЕТЯКА заместителем главы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter