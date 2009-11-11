Цены на недвижимость в США продолжают снижаться

Цены на жилую недвижимость в США в 3-м квартале текущего года продолжили снижаться, несмотря на рост объемов продаж жилья. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, такие данные содержатся в распространенном накануне докладе, подготовленном Национальной ассоциацией риэлторов.

Согласно их оценкам, средняя цена жилого дома в трехмесячный период с июля по сентябрь текущего года составляла 177 тыс 900 долл, что на 11 проц ниже показателей за 3-й квартал 2008 г. Проанализировав сведения по ценам на недвижимость в 153 крупных американских городах, эксперты установили, что жилье подешевело в 123 населенных пунктах и подорожало в 30. Продавцы вынуждены снижать цены из-за последствий глобального кризиса, из-за которого многие потенциальные покупатели испытывают нехватку средств, а условия получения кредитов после ипотечного кризиса в США стали заметно жестче.

В то же время на фоне снижения цен активизировались те покупатели, у которых есть возможность стать домовладельцами. Объем продаж недвижимости в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом увеличился более чем на 11 проц. С учетом роста этого показателя в Национальной ассоциации риэлторов полагают, что общегодовой объем продаж жилья составит 5,3 млн домов и квартир.

Способствовала росту продаж и государственная программа налоговых льгот для тех, кто покупает жилье впервые. На прошлой неделе президент США Барак Обама подписал законопроект, который расширяет перечень категорий домовладельцев, охваченных этой программой, и продлевает срок ее действия до июня будущего года. В связи с этим риэлторы надеются на то, что тенденция к увеличению объема продаж недвижимости сохранится.