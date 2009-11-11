В Киеве количество сделок по аренде жилья выросло

В Киеве количество сделок по аренде жилья в октябре т.г. по сравнению с сентябрем т.г. выросло на 6% - до более 400 сделок, проведенными агентствами недвижимости «Park Lane» и «Благовест».

Об этом УНИАН сообщили в аналитическом центре АН «Park Lane» и АН «Благовест».

По данным аналитиков, наибольшей популярностью у арендаторов пользовалось жилье в ценовом диапазоне до 1000 долл. в месяц – 44,1% от общего количества сделок в октябре. В сегменте до 500 долл. в месяц было заключено порядка 30% сделок аренды. В самом экономичном классе жилья стоимостью до 300 долл./месяц - доля заключенных сделок составила 6,1% от общего количества. В сегменте до 1500 долл. было заключено 8,8% сделок, до 2000 долл. – 3,1%, в категории более 2000 долл. было заключено 9,3% от общего количества сделок.

«Увеличение количества сделок в сегменте от 500 до 1000 долларов мы связываем с тем, что банки и инвестиционные компании возобновили набор сотрудников. Специалисты нашей компании отмечают, что большинство квартир было арендовано именно сотрудниками вышеуказанных структур или для них», - сказала генеральный директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА.

Специалисты агентства отметили, что в октябре, кроме аренды квартир, спросом пользовались офисные, торговые и складские помещения. В частности, от общего количества сделок в сегменте офисных помещений в нежилом фонде было сдано 7,4%, офисных помещений в жилом фонде – 5,9%, доля складских и торговых помещений составила 2%, кроме того, сегмент жилых домов в черте города составил более 1%.

В целом, в октябре, по сравнению с сентябрем, сумма капиталовложений в аренду жилой недвижимости снизилась на 7,16% и составила 487 000 долл. Эксперты связывают это с тем, что большинство сделок в октябре было совершено в сегменте «недорогого» жилья.

Справка УНИАН. АН Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 5 филиалов компании. В АН Park Lane работает более 450 риелторов.