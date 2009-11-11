Эксперт: Коммунальные тарифы не повысятся

Повышение цены на газ на 20% для теплогенерирующих предприятий не приведет к росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Такое мнение УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, заявленная себестоимость тепла (в среднем 900 грн. без НДС) и так в 2-3 раза превышает себестоимость тепла европейских теплогенерирующих компаний, работающих на газе. При этом стоимость газа для украинских тепловиков сегодня в разы ниже, чем для европейских.

«Расчеты показывают, что даже при коммерческой цене газа в 2600 гривен за тысячу кубометров, себестоимость отопления квадратного метра не превышает 6-7 гривен, в то время как многие украинцы уже платят большую цену. Поэтому повышение на 20% цены газа для производства тепла населению не должно отражаться на суммах в коммунальных квитанциях, ведь теплокоммунэнерго получают его по цене 870 гривен», - сказал В.ЯКОВЕНКО.

Глава АТКУ считает, что в отечественной коммунальной теплоэнергетике есть средства и на покупку газа, и на модернизацию производства, и на прибыль предприятиям.

«Однако из-за монопольного положения в отрасли предприятий ТКЭ распоряжение финансовыми потоками происходит по совсем иным правилам, которые далеки от цивилизованных. И в этом – главная проблема отрасли. Исправить ее может только либерализация рынка теплоснабжения и создание рыночной конкуренции в сфере теплоснабжения», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) обжалует определение Окружного административного суда Киева от 25 сентября т.г. о запрете публикации и ввода в действие постановления регулятора о повышении на 20% предельной цены на газ для теплокоммунэнерго с 1 октября 2009 года.

24 июля НКРЭ официально сообщила, что своим постановлением повысила предельный уровень цены на газ, реализуемый предприятиям ТКЭ, на 20%.

Согласно постановлению комиссии №814 от 8 июля т.г., регулятор принял решение о повышении цен на газ для теплокоммунэнерго на 19,9% – до 1047,34 грн. за тысячу кубометров (с НДС) с 1 октября т.г.