Профессия ипотечного брокера перестала существовать

Профессия ипотечного брокера в Украине перестала существовать.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила исполнительный директор компании «КредитСвит» Любовь СЛОБОДЕНЮК.

По ее словам, в связи с падением объемов выдачи ипотечных кредитов, а также невозможностью взять кредиты под высокие ставки и с жесткими условиями, профессия ипотечного брокера перестала быть востребованной.

Л.СЛОБОДЕНЮК отметила, что компании, оказывавшие услуги ипотечных брокеров, сегодня либо закрылись, либо переформатировались в финансовых консультантов, которые работают с банками, и в том числе предоставляют консультации по залоговому жилью, переоформлению депозитов в кредиты и т.д.

По ее оценкам, на сегодня в Киеве осталось около 3,5% таких «переформатированных» компаний, которых до кризиса было около сотни.

Л.СЛОБОДЕНЮК считает, что профессия ипотечного брокера будет востребованной, когда восстановится рынок ипотеки. По ее мнению, необходимо 2-3 года, чтобы процентные ставки по ипотечным кредитам вернулись на докризисный уровень.