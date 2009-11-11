Госжилкоммунинспекция и Госэнергонадзор подписали меморандум

Сегодня Государственная жилищно-коммунальная инспекция и Государственная инспекция энергетического надзора за режимами потребления электрической и тепловой энергии подписали меморандум о взаимодействии и обмене информацией.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины – начальник Госжилкоммунинспекции Александр МАЗУРЧАК сообщил журналистам, что меморандум подписан с целью улучшения взаимодействия при осуществлении мер государственного надзора и контроля, а также с целью разграничения полномочий инспекций.

В частности, Госжилкоммунинспекция будет контролировать нормативы, правила и стандарты в жилищно-коммунальном хозяйстве, в частности, применяется поставщиками услуг по водо-, теплоснабжению, благоустройству прилегающих территорий.

В свою очередь первый заместитель директора Госэнергонадзора Виталий ЧЕРНЫШОВ отметил, что основная задача инспекции – контроль технического состояния электро- и теплоустановок и других субъектов электроэнергетики. Госэнергонадзор проводит обследования технического состояния жилых домов, энергетический аудит предприятий, мониторинг включения электроэнергии, реагирует на жалобы граждан.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины постановлением (№798 от 10 сентября 2008 г.) утвердил Положение о Государственной жилищно-коммунальной инспекции (Госжилкоммунинспекция) и внес соответствующие изменения в Положение о Министерстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

4 июня 2008 года Кабмин одобрил создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции.

На сегодня Госжилкоммунинспекция имеет территориальные органы во всех областях Украины и насчитывает 220 человек.

Госэнергонадзор был создан в 1944 году. С 2002 года существует в составе НЭК «Укрэнерго». Инспекция представлена во всех областях, имеет 8 региональных инспекций, насчитывает свыше 1,8 тыс. сотрудников.