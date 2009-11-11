В октябре уровень оплаты населением ЖКУ составил 95%

В Украине в октябре т.г. уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг составил не менее 95%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины – начальник Госжилкоммунинспекции Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, в Киеве за октябрь население оплатило коммунальные услуги также на 95%.

А.МАЗУРЧАК отметил, что в среднем по Украине установленные тарифы на 85% покрывают их себестоимость. Самый низкий уровень покрытия себестоимости зафиксирован в Севастополе (около 40% от фактических затрат) и Киеве (по воде – на уровне себестоимости, по теплу – на 50% от фактических затрат).

Начальник Госжилкоммунинспекции добавил, что при одних и тех же ценах на газ и электроэнергию тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионах Украины отличаются в 10 и более раз.

Такую разницу в тарифах он связывает с бессистемностью закрепления за жилыми домами прилегающих территорий и, соответственно, увеличением квартплаты соразмерно площади земли придомовой территории, большими потерями воды и тепла и установкой автономного отопления.