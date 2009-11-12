В Полтаве построят первый в Украине «энергопассивный» дом.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе горисполкома Полтавы, заявил советник городского председателя Полтавы по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Игорь МУРАШКО.

По его словам, в новом доме, который будет построен в центре города по улице Коваля, 2, не будет использоваться газ. На крыше будут стоять солнечные коллекторы, которые будут обеспечивать дом теплом.

«Сейчас мы рассчитываем варианты, будут ли это тепловые геотермальные насосы, что подают тепло в дом, или биокотел на пеллетах», - сказал И.МУРАШКО.

По его словам, финансирование данного проекта проходит при поддержке Министерства по вопросам экологии Германии.

«Полтава выиграла конкурс среди пяти городов: Одесса, Львов, Киев, Харьков, Полтава - на это строительство Программа называется «Энергоэффективные здания», - сказал И.МУРАШКО.

Отметим, что «энергопассивный» дом позволит уменьшить потери тепла зимой и нагрев дома летом.